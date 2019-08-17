17-летний Аскаров отыграл на ноль в первом матче в карьере во взрослом хоккее

Клуб Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» разгромил в контрольном матче питерское «Динамо». Матч завершился со счётом 5:0.

В воротах «СКА-Невы» играл голкипер юниорской сборной России Ярослав Аскаров, для которого этот матч стал первым во взрослом хоккее. Ранее Ярослав играл только за юниорские и молодёжные команды.

В составе победителей отличились Иван Володин, Даниил Мироманов, Альберт Конозов, Дмитрий Овечкин и Юрий Скворцов.

«СКА-Нева»:

Аскаров (Лысенков)

Солянников – Валенцов, Огирчук – Курбатов – Петьков;

Глухов – Баринов, Володин – Кукштель – Конозов;

Калабушкин – Мироманов, Ибрагимов – Жук – Скворцов, Ар. Николаев;

Арефьев, Овечкин – Царюк – Михнин, Ожгихин, Яровинский

Аскаров в составе юниорской сборной стал победителем Кубка Гретцки/Глинки. В финале команда Сергея Голубовича сломила сопротивление Канады (3:2).