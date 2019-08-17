Иван Барбашёв наполнил Кубок Стэнли самогоном фирменной рецептуры
Нападающий действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв на презентации главного трофея Национальной хоккейной лиги в Москве наполнил трофей самогоном. Причём — собственного приготовления.
Видео можно посмотреть в «инстаграме Александр Гуськова.
Барбашёв выступал в молодёжной команде московского «Динамо» — ХК МВД. После сезона-2011/12, проведённом в МХЛ, Иван отправился с Северную Америку. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. «Блюзмены» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.
В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70.
«Овечкин хочет отобрать кубок? Ещё посмотрим». Барбашёв ответил на вызов
Обладатели двух последних Кубков Стэнли зарубились за новый трофей.
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