«Барыс» проиграл «Цугу» в контрольном матче в Швейцарии. В активе Коваржа гол

«Барыс» проиграл «Цугу» со счётом 3:5 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.

В составе команды Андрея Скабелки заброшенными шайбами отметились Аркадий Шестаков, Ярослав Евдокимов и Павел Акользин. За швейцарцев забивали Ян Коварж, Сантери Алатало, Грегори Хофман (дубль) и Лино Марчини.

«Барыс» начнёт новый сезон в Континентальной хоккейной лиге 3 сентября домашним матчем с «Адмиралом».

29-летний Коварж пополнил состав «Шкоды Пльзень» в декабре 2018 года после неудачной попытки закрепиться в НХЛ. В 28 матчах регулярного чемпионата Чехии Ян забросил 7 шайб и сделал 26 голевых передач. В 4 матчах плей-офф Коварж набрал 3 (1+2) очка. В это межсезонье Ян перебрался в Швейцарию, став игроком «Цуга».