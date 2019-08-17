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«Барыс» проиграл «Цугу» в контрольном матче в Швейцарии. В активе Коваржа гол

«Барыс» проиграл «Цугу» в контрольном матче в Швейцарии. В активе Коваржа гол
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» проиграл «Цугу» со счётом 3:5 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.

В составе команды Андрея Скабелки заброшенными шайбами отметились Аркадий Шестаков, Ярослав Евдокимов и Павел Акользин. За швейцарцев забивали Ян Коварж, Сантери Алатало, Грегори Хофман (дубль) и Лино Марчини.

Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2019, суббота. 20:45 МСК
Цуг
Цуг
5 : 3
1:1, 2:2, 2:0
Барыс
Нур-Султан
1:0 – Коварж (Хофман) – 09:53 (5x5), 1:1 – Шестаков (Панюков, Петухов) – 11:58 (5x5), 2:1 – Алатало (Марчини) – 28:12 (5x5), 3:1 – Хофман (Марчини) – 30:14 (5x4), 3:2 – Евдокимов (Сагадеев) – 33:01 (5x5), 3:3 – Акользин (Сагадеев) – 33:34 (5x5), 4:3 – Марчини (Хофман, Коварж) – 44:11 (5x4), 5:3 – Хофман (Коварж) – 58:21 (5x5)

«Барыс» начнёт новый сезон в Континентальной хоккейной лиге 3 сентября домашним матчем с «Адмиралом».

29-летний Коварж пополнил состав «Шкоды Пльзень» в декабре 2018 года после неудачной попытки закрепиться в НХЛ. В 28 матчах регулярного чемпионата Чехии Ян забросил 7 шайб и сделал 26 голевых передач. В 4 матчах плей-офф Коварж набрал 3 (1+2) очка. В это межсезонье Ян перебрался в Швейцарию, став игроком «Цуга».

Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга»
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