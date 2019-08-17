Вудкрофт: такой исход матча с «Динамо-Молодечно» — большое разочарование

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в полуфинале Кубка Салея с «Динамо-Молодечно» (2:4).

«Поздравляю Дмитрия Кравченко с отличной игрой команды и победой! В первом периоде наша команда была немного сонной, в том числе было несколько неудачных отскоков, на которых сыграло «Динамо-Молодечно» и вышло вперёд. Дальше мы старались отыграться, но, к сожалению, в первом периоде наша команда выглядела не слишком хорошо, и у нас это не получилось.

Во втором периоде мы пробовали перегруппироваться, играли куда острее, но «Динамо-Молодечно» своей игрой буквально выключило нас. В третьем периоде мы также играли в опасный хоккей, угрожали воротам соперника, но было немного поздно, немного в недодачу отдавали пасы, поэтому соперник сохранил победный счёт. Такой исход матча — это большое разочарование. Я очень разочарован результатом», — цитирует Вудкрофта «Страница хоккея Беларуси».