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Калюжный: моё время на льду в качестве игрока прошло

Калюжный: моё время на льду в качестве игрока прошло
Хоккей / Прочие 0

Помощник главного тренера «Юности» Алексей Калюжный рассказал о значимости Кубка Салея, а также исключил вероятность возобновления игровой карьеры по примеру знаменитого белорусского голкипера Виталия Коваля.

«Конечно, с именем этого человека многое связано и в моей жизни, и в обычной хоккейной. Перед тем как поехать в Оршу, заехали к Руслану, возложили цветы, вспомнили приятные моменты. Очень хотелось бы, чтобы команда сыграла достойно.

Коваль заявился на турнир в качестве игрока? Мне бы очень хотелось находиться в такой форме, чтобы иметь возможность не только выйти, но и принести пользу. Но, боюсь, моё время на льду в качестве игрока прошло», — сказал Калюжный в эфире YouTube-канала минского «Динамо».

Виталий Коваль вернулся в хоккей и сыграет на Кубке Салея
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