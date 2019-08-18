И. Лисин — об Энвере: мы однофамильцы, и у нас разные стили игры

Новичок «Адмирала» форвард Иван Лисин рассказал о роли в команде и прокомментировал массовый переход клубов КХЛ на маленькие площадки.

«Школа Ярославля воспитывает в основном игровичков. Но с моими габаритами (195 см, 103 кг. — Прим. «Чемпионата») обязан использовать именно свои лучшие качества. Стараюсь это делать. Сейчас многие клубы лиги переходят на маленькие площадки, на которых габаритные хоккеисты чувствуют себя более комфортно, что я понял на личном примере – на «Фетисов Арене». На мой взгляд, роль нападающих, которые оказывают на соперника силовое давление, играют в тело, будет только возрастать.

Как часто путают с Энвером Лисиным? Мы однофамильцы, и у нас разные стили игры. Энвер сделал себе имя в КХЛ как игровик.

Установки Светлова? Нужно правильно пройти нейтральную зону, затащить шайбу в зону соперника, взять под контроль углы площадки, пятачок ворот соперника. Каждая смена должна быть интенсивной и агрессивной. В Ярославле всегда ценили атакующий, техничный хоккей, но я застал команду во времена Квартальнова, когда внедрялись элементы вертикальной игры, по прямым линиям. Что касается «Адмирала», то здесь, заметил, большое внимание уделяется обороне и быстрому выходу в контратаку. В чём-то надо перестраиваться», – цитирует Лисина Russia-Hockey.

