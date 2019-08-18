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Рантанен: ничего не произошло. Многие игроки находятся в аналогичной ситуации

Рантанен: ничего не произошло. Многие игроки находятся в аналогичной ситуации
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта.

«Ничего не произошло, но до начала тренировочного лагеря остаётся целый месяц. Я не нервничаю из-за происходящего, потому что многие игроки находятся в аналогичной ситуации. Хорошо, что мне доверяют и рассчитывают заключить длительный контракт, но давайте посмотрим, чем всё в итоге закончится.

Я ведущий игрок, который хочет вести команду до самого конца. Мы должны быть стабильными. В прошлом сезоне нам удался хороший старт, после которого мы выиграли только шесть или семь матчей из 30. Таких провалов необходимо избегать, если «Колорадо» хочет далеко заходить в плей-офф», — цитирует Рантанена официальный сайт НХЛ.

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