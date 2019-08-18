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Экс-защитник рижского «Динамо» покинул КХЛ и перебрался в Германию

Экс-защитник рижского «Динамо» покинул КХЛ и перебрался в Германию
Хоккей / КХЛ 0

Канадский защитник Марк Занетти стал игроком «Дюссельдорфа», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. 28-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

В минувшем сезоне Занетти защищал цвета рижского «Динамо». В 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ Марк сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-9» и 26 минутах штрафного времени.

До этого на протяжении трёх сезонов этот хоккеист выступал в шведской лиге (SHL). В Северной Америке Занетти несколько лет отыграл в лиге Онтарио (OHL), а в 2012 году перебрался в Европу.

В сезоне-2017/18 Марк успел поиграть за шведские «Брюнас» и «ХВ-71». В общей сумме он провёл 45 матчей регулярного чемпионата, набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф он сыграл два матча и не отметился результативными действиями.

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