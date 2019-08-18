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«Авангард» проведёт презентацию команды в Омской крепости

«Авангард» проведёт презентацию команды в Омской крепости
Хоккей / КХЛ 0

27 августа в Омской крепости состоится презентация «Авангарда» перед новым сезоном КХЛ, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Отмечается, что в ходе презентации состоятся розыгрыш поездок в Балашиху на домашний матч, встреча с игроками команды, а также концерт группы «Пицца».

Летом 2018 года домашняя арена «Авангард» «Арена Омск» начала разрушаться, в связи с чем омский клуб был вынужден переехать в Балашиху. Новый дворец для «ястребов» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году. До этого времени омичи будут продолжать проводить домашние матчи в Московской области.

В сезоне-2018/19 омский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, но не сумел завоевать трофей, проиграв в четырёх матчах ЦСКА.

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