«Авангард» проведёт презентацию команды в Омской крепости
27 августа в Омской крепости состоится презентация «Авангарда» перед новым сезоном КХЛ, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Отмечается, что в ходе презентации состоятся розыгрыш поездок в Балашиху на домашний матч, встреча с игроками команды, а также концерт группы «Пицца».
Летом 2018 года домашняя арена «Авангард» «Арена Омск» начала разрушаться, в связи с чем омский клуб был вынужден переехать в Балашиху. Новый дворец для «ястребов» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году. До этого времени омичи будут продолжать проводить домашние матчи в Московской области.
В сезоне-2018/19 омский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, но не сумел завоевать трофей, проиграв в четырёх матчах ЦСКА.
Карандин: «Авангард» резвится в Балашихе, но от Омска эта роскошь очень далеко
- 18 августа 2019
-
09:46
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:20
-
08:03
-
02:22
- 17 августа 2019
-
23:40
-
23:25
-
23:05
-
22:50
-
22:39
-
22:11
-
21:47
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:35
-
20:10
-
19:40
-
19:30
-
19:13
-
18:49
-
18:43
-
18:36
-
18:25
-
18:16
-
18:08
-
17:53
-
17:37
-
17:23
-
16:58
-
16:31
-
16:07
-
15:43
Партнерский контент