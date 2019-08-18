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«Магнитка» командировала двоих защитников в «Зауралье»

«Магнитка» командировала двоих защитников в «Зауралье»
Хоккей / КХЛ 0

Из магнитогорского «Металлурга» в «Зауралье» командированы два защитника – Дмитрий Зайцев и Артём Минулин, информирует пресс-служба клуба ВХЛ.

21-летний Зайцев ранее играл в Северной Америке, в 2016 году был задрафтован клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом раунде под общим 207-м номером. В прошлом году вернулся в родной «Металлург» и с тех пор провёл 19 матчей в КХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой, и 20 — в МХЛ. В «Стальных Лисах» защитник набрал 9 (2+7) очков.

Сезон-2018/19 20-летний Минулин провёл в «Эверетт Силвертипс» и в общей сложности за 61 матч набрал 22 (1+21) балла при полезности «+18». Также Минулин вызывался в юниорскую и молодёжную сборные России, стал в 2018 году участником МЧМ в Баффало.

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