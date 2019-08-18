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Отец Барбашёва раскрыл рецепт самогона, которым наполнили Кубок Стэнли

Отец Барбашёва раскрыл рецепт самогона, которым наполнили Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Дмитрий Барбашёв раскрыл рецепт самогона, которым его сын Иван наполнил Кубок Стэнли на торжественном ужине в Москве.

«Я этим увлёкся лет пять назад, после чего подсадил на напиток всех друзей и знакомых. Рецепт простой, но нужно это делать качественно. После нескольких перегонок получается очень классный продукт. В субботу гости пили с углём отфильтрованный и настоенный на сливе самогон. Я сказал: «Ваня, наливай, что хочешь — шампанское или что-то еще. Но я налью самогон». Да и больше половины гостей спрашивали, будет ли он. Пьётся очень легко, поэтому надо быть чрезвычайно аккуратным», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70.

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