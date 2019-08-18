Канадский хоккеист возмущён качеством льда на белорусской арене

Форвард минского «Динамо» Франсис Паре после поражения в полуфинале Кубка Салея с «Динамо-Молодечно» (2:4) обрушился с критикой на качество льда на арене в Орше.
«С самого начала игры у «Динамо-Молодечно» случилось несколько удачных отскоков. Пусть это ни в коем случае не звучит как оправдание, но за все годы карьеры в хоккее я впервые увидел, чтобы шайба просто упала на лёд и не продолжила движение. Просто отвратительно. Соперник слишком быстро получил фору в две шайбы. Всё, что мы можем сделать, – это усвоить уроки сегодняшнего дня и сыграть лучше завтра.
У нас нет оправданий, но лёд сегодня был просто ужасным. Если честно, открытые площадки в Канаде намного лучше той, на которой мы играли сегодня. Но в сотый раз повторю: это не оправдание. Мы должны были выигрывать и выходить в финал», — цитирует Паре официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
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