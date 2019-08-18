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«Баффало» не хочет отказываться от Ристолайнена, несмотря на его высказывания

«Баффало» не хочет отказываться от Ристолайнена, несмотря на его высказывания
Хоккей / НХЛ 0

Финский защитник Расмус Ристолайнен должен продолжить играть за «Баффало Сэйбрз», заявил генеральный менеджер клуба Джейсон Боттерилл.

«Продолжаем взаимодействовать с Ристо. Продолжаем создавать команду, в которой Ристо является ключевым игроком. Он хочет выигрывать, но и мы также хотим создать такие условия, в которых он сможет играть очень хорошо», — цитирует Боттерилла официальный сайт НХЛ.

«Сэйбрз» выбрали игрока в первом раунде на драфте-2013 под общим восьмым номером. В минувшем сезоне финн провёл 78 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, забросил пять шайб, отдал 38 результативных передач, заработал показатель полезности «-41» и 38 штрафных минут. В начале августа Расмус намекнул о намерении сменить команду.

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