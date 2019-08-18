Овечкин показал лицо сына и поздравил его с первым днём рождения
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил своего сына с первым днём рождения.
«С днём рождения, наш малыш! Мы с мамой тебя очень сильно любим, ты наше счастье! Будь самым счастливым, здоровым! А мы с мамуликом всегда будем рядом», — подписал фотографию Овечкин.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.
В минувшем сезоне Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.
В сезоне-2018/19 обладателем Кубка Стэнли впервые в истории стал «Сент-Луис Блюз» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашёвым.
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