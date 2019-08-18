«Спартак» и «Динамо» назвали составы на закрытый матч в Москве

«Спартак» и «Динамо» в официальных «твиттерах» объявили составы на закрытый контрольный матч в Москве. Игра состоится сегодня, 18 августа, начало — в 13:00 мск. Матч пройдет без зрителей по решению красно-белых.

«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Херсли— Рылов, Карсумс— Ганзл — Даугавиньш;

Кутейкин— Вишневский, Талалуев — Зубов— Хохлачёв;

Гончаров — Кулик, Кокарев— Столяров— Никонцев;

Кутузов — Педан, Фёдоров— Злобин— Лещенко, Цыплаков.

«Динамо» Москва:



Кузнецов (Бочаров);

Волков— Хиетанен, Петерссон— Шипачёв— Алексеев;

Григорьев— Зайцев, Брюквин— Петунин— Афиногенов;

Миронов — Лямин, Муранов— Круглов— Панкратов;

Бойков— Огурцов, Моисеев— Ефремов— Кулёмин, Полыгалов.

В минувшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4, хотя выиграл два первых матча в Санкт-Петербурге. «Динамо» под руководством Владимира Крикунова обыграло в первом раунде плей-офф «Йокерит» со счётом 4-2, после чего проиграло в пяти матчах будущему чемпиону — ЦСКА.