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«Спартак» и «Динамо» назвали составы на закрытый матч в Москве

«Спартак» и «Динамо» назвали составы на закрытый матч в Москве
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» и «Динамо» в официальных «твиттерах» объявили составы на закрытый контрольный матч в Москве. Игра состоится сегодня, 18 августа, начало — в 13:00 мск. Матч пройдет без зрителей по решению красно-белых.

«Спартак»:

Беспалов (Гудачек);
Херсли— Рылов, Карсумс— Ганзл — Даугавиньш;
Кутейкин— Вишневский, Талалуев — Зубов— Хохлачёв;
Гончаров — Кулик, Кокарев— Столяров— Никонцев;
Кутузов — Педан, Фёдоров— Злобин— Лещенко, Цыплаков.

«Динамо» Москва:

Кузнецов (Бочаров);
Волков— Хиетанен, Петерссон— Шипачёв— Алексеев;
Григорьев— Зайцев, Брюквин— Петунин— Афиногенов;
Миронов — Лямин, Муранов— Круглов— Панкратов;
Бойков— Огурцов, Моисеев— Ефремов— Кулёмин, Полыгалов.

В минувшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4, хотя выиграл два первых матча в Санкт-Петербурге. «Динамо» под руководством Владимира Крикунова обыграло в первом раунде плей-офф «Йокерит» со счётом 4-2, после чего проиграло в пяти матчах будущему чемпиону — ЦСКА.

Контрольный матч «Спартака» и московского «Динамо» пройдёт без зрителей
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