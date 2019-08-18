Свечников должен успеть восстановиться к открытию лагеря «Детройта»
Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников продолжает восстанавливаться после травмы колена. Он должен быть готов принять участие в тренировочном лагере команды, который откроется в сентябре, сообщает Detroit News.
«Колено уже лучше. Но ещё не восстановилось на 100 процентов. Не уверен, что буду в оптимальной форме к тренировочному лагерю, но выйти на лёд уже смогу», — заявил Свечников.
«Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером. В матчах минувшего регулярного чемпионата Свечников-старший участия не принимал. В НХЛ 21-летний форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2».
Е. Свечников: безумно соскучился по хоккею, хочу завоевать место в «Детройте»
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