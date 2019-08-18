Аскаров: буду пользоваться любым шансом, чтобы дорасти до первой команды

17-летний вратарь «СКА-Невы» Ярослав Аскаров прокомментировал победу в контрольном матче с питерским «Динамо» (5:0).
«Скорости повыше. В принципе, наша команда здорово сыграла, помогла мне не пропустить. Хорошо, что выиграли. Был ли мандраж? Конечно, в начале игры немного было. Но с первым отбитым броском всё ушло.
Какого-то особенного напряжения не было. Понятно, что на дерби всегда приходит много болельщиков с обеих сторон. Так было и в этот раз — спасибо нашим болельщикам за поддержу, их было хорошо слышно. И болельщики соперника подошли. В общем, играть было приятно — такой праздник хоккея был в хоккейном городе. Буду пользоваться любым шансом, чтобы показать себя, продолжить прогрессировать и дорасти до первой команды», — цитирует Аскарова официальный сайт клуба.
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