Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Аскаров: буду пользоваться любым шансом, чтобы дорасти до первой команды

Аскаров: буду пользоваться любым шансом, чтобы дорасти до первой команды
Хоккей / ВХЛ 0

17-летний вратарь «СКА-Невы» Ярослав Аскаров прокомментировал победу в контрольном матче с питерским «Динамо» (5:0).

«Скорости повыше. В принципе, наша команда здорово сыграла, помогла мне не пропустить. Хорошо, что выиграли. Был ли мандраж? Конечно, в начале игры немного было. Но с первым отбитым броском всё ушло.

Какого-то особенного напряжения не было. Понятно, что на дерби всегда приходит много болельщиков с обеих сторон. Так было и в этот раз — спасибо нашим болельщикам за поддержу, их было хорошо слышно. И болельщики соперника подошли. В общем, играть было приятно — такой праздник хоккея был в хоккейном городе. Буду пользоваться любым шансом, чтобы показать себя, продолжить прогрессировать и дорасти до первой команды», — цитирует Аскарова официальный сайт клуба.

17-летний Аскаров отыграл на ноль в первом матче в карьере во взрослом хоккее
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент