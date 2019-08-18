Майоров — об отъезде из США: перевес багажа обошёлся дороже билетов на самолёт

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров рассказал о самом неприятном моменте, с которым столкнулся в Америке.

«Помню, был один супернеприятный момент в Америке. Уже знал, что возвращаюсь в КХЛ, и нужно было собрать все вещи. В итоге перевес багажа обошёлся нам дороже, чем билеты на самолёт. Когда уезжаешь на лето, берёшь все, что нужно, по мелочи, а остальное оставляешь в контейнере в хранилище. А тут пришлось собрать четыре года жизни.

Прямого самолёта в Россию не было, уже не помню, из какого города вылетали, из Чикаго или Бостона, пересадка в Риме, только потом Москва. Запоминающееся путешествие… Трудно передать словами количество багажа и его перевес. И сейчас отношение к переездам не изменилось. Не люблю собираться и всегда ленюсь, оттягиваю «удовольствие» до последнего момента. Даже перед отпуском есть такая тенденция — упаковку чемоданов откладываю на последний момент, но потом собираюсь за 15 минут. Тяжело все это даётся», — цитирует Майорова официальный сайт КХЛ.