Климонтов: Гатиятулин у руля сборной России — дело времени

Экс-защитник «Трактора» Константин Климонтов поделился мнением о бывшем тренере челябинского клуба Анваре Гатиятулине, который сейчас трудится в штабе СКА и сборной России.
«Анвар — работяга. Поэтому он и выдал такой результат. Начал-то ещё со школы и благодаря своей работоспособности дошёл до сборной. На стадионе проводил огромное количество времени. Уверен, в Питере сейчас то же самое. Он всегда учится. Анвар никогда не орал на игроков и верил в них. Если тебя ставят, он не закрепощает. Плюс дисциплина. Во многом за счёт этого вся команда и показала результат.
Думал, что Гатиятулина поставят главным тренером сборной уже в этом году. Но это дело времени. Он достойный специалист. Если вспомнить победы на чемпионатах мира, то последними тренерами были Быков и Знарок. Думаю, здесь всё понятно, кого нужно ставить, чтобы снова выиграть. Челябинские специалисты всегда доказывали, что они лучшие», — приводит слова Климонтова «Челябинский хоккейный портал».
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