«Салават» — «Трактор»: в составе уфимцев нет ни одного легионера

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на товарищеский матч, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 18 августа, начало — в 15:00 мск.

В заявке уфимцев нет ни одного легионера, белорусский защитник Евгений Лисовец легионером не считается.

«Салават Юлаев»:



Кареев (Сохатский);

Гареев — Банников, Шевченко — Картаев — Баранов;

Цулыгин — Лисовец, Гиматов — Пименов — Лукин;

Петрищев — Мухамадуллин, Пашин — Бобылёв — Чебыкин;

Рубинчик — Варлов, Скориков — Пачин — Кузьмин.



«Трактор»:



Фёдотов (Демченко);

Карпухин — Ясинский, Тертышный — Подкорытов — Фатеев;

Бородкин — Исаев, Ерофеев — Шолохов — Бабенко;

Алексеев — Шепелев, Глинкин — Карлин — Косов;

Бэйлен — Виртанен, Кручинин — Малыхин — Томас.