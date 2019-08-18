«Салават» — «Трактор»: в составе уфимцев нет ни одного легионера

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на товарищеский матч, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 18 августа, начало — в 15:00 мск.
В заявке уфимцев нет ни одного легионера, белорусский защитник Евгений Лисовец легионером не считается.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Сохатский);
Гареев — Банников, Шевченко — Картаев — Баранов;
Цулыгин — Лисовец, Гиматов — Пименов — Лукин;
Петрищев — Мухамадуллин, Пашин — Бобылёв — Чебыкин;
Рубинчик — Варлов, Скориков — Пачин — Кузьмин.
«Трактор»:
Фёдотов (Демченко);
Карпухин — Ясинский, Тертышный — Подкорытов — Фатеев;
Бородкин — Исаев, Ерофеев — Шолохов — Бабенко;
Алексеев — Шепелев, Глинкин — Карлин — Косов;
Бэйлен — Виртанен, Кручинин — Малыхин — Томас.
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