Минское «Динамо» уступило «Неману» в матче за третье место на Кубке Салея
Минское «Динамо» встречалось с клубом «Неман» в матче за третье место Кубка Салея. Игра завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «Немана».
В первом периоде в составе «зубров» отличился Евгений Ковыршин, реализовавший численный перевес. Во втором игровом отрезке «Неман» дважды огорчил клуб Континентальной хоккейной лиги стараниями Артёма Кислого и Романа Малиновского. В третьей двадцатиминутке подопечные Крэйга Вудкрофта сравняли счёт благодаря точному броску Никиты Феоктистова. Основное время встречи закончилось вничью, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу одержали хоккеисты «Немана» — автором решающего гола стал Сергей Малявко.
В финальной игре Кубка Салея встретятся хоккеисты «Юности» и «Динамо-Молодечно».
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