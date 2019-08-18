Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» уступило «Неману» в матче за третье место на Кубке Салея

Минское «Динамо» уступило «Неману» в матче за третье место на Кубке Салея
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» встречалось с клубом «Неман» в матче за третье место Кубка Салея. Игра завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «Немана».

В первом периоде в составе «зубров» отличился Евгений Ковыршин, реализовавший численный перевес. Во втором игровом отрезке «Неман» дважды огорчил клуб Континентальной хоккейной лиги стараниями Артёма Кислого и Романа Малиновского. В третьей двадцатиминутке подопечные Крэйга Вудкрофта сравняли счёт благодаря точному броску Никиты Феоктистова. Основное время встречи закончилось вничью, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу одержали хоккеисты «Немана» — автором решающего гола стал Сергей Малявко.

В финальной игре Кубка Салея встретятся хоккеисты «Юности» и «Динамо-Молодечно».

В НХЛ не пригодились. Таланты докатившиеся до КХЛ
Вместо Овечкина и Кросби получили игру с Барулиным, Шипачёвым и другими звёздами КХЛ.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент