Крикунов — о матче со «Спартаком»: пока привыкали к площадке, глотнули пару штук

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги товарищеского матча со «Спартаком» (0:2).



«Да, проиграли. Второй раз подряд. Пока привыкли к этой площадке, она поменьше, чем та, на которой мы тренируемся. Здесь всё надо делать быстрее, больше борьбы, противник всё время рядом. Мы предупреждали об этом ребят. Но пока привыкали, глотнули пару штук. Потом более-менее освоились, больше не пропустили, но и не забили, к сожалению. Да, две шайбы — не такой большой разрыв.



Почему не удалось его ликвидировать? Тут есть причины. Ещё идёт работа, пока не отпускаем ребят и тренируемся дважды в день. Есть травмированные. Плюс противник играл взрослыми хоккеистами, мы — со всеми молодыми, в том числе и вратарём. Но не оправдываюсь», — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

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