Крикунов: Индрашис попал в больницу с сотрясением, Брюквин получил травму

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после товарищеского матча со «Спартаком» (0:2) рассказал о кадровых проблемах и оценил игру вратаря Георгия Кузнецова.



«Тарасов болеет, Индрашис вчера попал в больницу с сотрясением, Брюквин сейчас получил травму. Что касается вратаря Кузнецова, скажу, что он неплохо отыграл. Два гола получил — все когда-то начинают, поэтому ошибки такие неизбежны. Потом он собрался и отыграл оставшееся время хорошо.



Полыгалов наконец-то восстановился и сегодня вышел на лёд в третьем периоде. Сначала, правда, сделал ошибочку. Наши молодые играют все матчи неплохо, только вот первый гол получили сегодня именно они», — приводит слова специалиста официальный сайт московского клуба.

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