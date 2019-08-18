«Салават Юлаев» снова проиграл «Трактору»

«Салават Юлаев» провёл товарищеский матч с «Трактором», который состоялся в Уфе. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Петериса Скудры. Вчера, 17 августа, команды также сыграли друг с другом, и «Трактор» одолел уфимцев со счётом 1:0.
Челябинская команда вышла вперёд в концовке первого периода стараниями Антона Глинкина. В середине третьего игрового отрезка «Трактор» укрепил преимущество после точного броска в исполнении Фёдора Малыхина. Хозяева сумели отыграть один гол усилиями Владислава Лукина, но на большее их не хватило.
Подопечные Николая Цулыгина недавно вернулись с Кубка президента Республики Казахстан, где выиграли один матч из четырёх. «Трактор» удачно сыграл на домашнем Кубке губернатора Челябинской области, завоевав по итогам турнира первое место.
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