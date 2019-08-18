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«Салават Юлаев» снова проиграл «Трактору»

«Салават Юлаев» снова проиграл «Трактору»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» провёл товарищеский матч с «Трактором», который состоялся в Уфе. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Петериса Скудры. Вчера, 17 августа, команды также сыграли друг с другом, и «Трактор» одолел уфимцев со счётом 1:0.

Челябинская команда вышла вперёд в концовке первого периода стараниями Антона Глинкина. В середине третьего игрового отрезка «Трактор» укрепил преимущество после точного броска в исполнении Фёдора Малыхина. Хозяева сумели отыграть один гол усилиями Владислава Лукина, но на большее их не хватило.

Подопечные Николая Цулыгина недавно вернулись с Кубка президента Республики Казахстан, где выиграли один матч из четырёх. «Трактор» удачно сыграл на домашнем Кубке губернатора Челябинской области, завоевав по итогам турнира первое место.

Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 2
0:1, 0:0, 1:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Глинкин – 17:13 (5x5), 0:2 – Малыхин – 51:59 (5x5), 1:2 – Лукин (Лисовец) – 57:40 (5x5)
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