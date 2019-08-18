Мухамадуллин: рад, что «Салават» дал шанс. В первых сменах играл от простого

Молодой защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин подвёл итог товарищеской игры с «Трактором» (1:2), которая состоялась в Уфе.



«Я рад, что мне дали шанс проявить себя. Конечно, поначалу в первых нескольких сменах было волнение, но потом всё пошло нормально. В первых сменах я играл от простого, отдавал простые пасы. Когда у тебя всё получается, то в голове уже мысли, что можно играть с взрослыми.



Конечно, вначале было трудно играть против опытных хоккеистов, потому что изначально боишься, переживаешь. Но когда ты переходишь во взрослый хоккей, у тебя не спрашивают, сколько тебе лет. Ты должен показывать себя с самой лучшей стороны и прогрессировать», — приводит слова Мухамадуллина официальный сайт «Салавата».

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