Знарок: я сам удивлён, что «Спартак» выиграл все матчи в межсезонье

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча с «Динамо» (2:0) рассказал о состоянии команды.



«Пять побед в пяти матчах на предсезонке ни о чём не говорят, я сам удивлён. Такие игры нужны для того, чтобы мы проверяли сочетания и схемы игры. Надо поймать игровой тонус.



Я не обеспокоен, что в команде много возрастных хоккеистов. У нас достаточно игроков, чтобы проводить ротацию состава. Мы, скорее всего, будем играть в семь защитников, есть вероятность, что Никишин будет седьмым. В общем, у «Спартака» есть место для простора.



По селекции не всё получилось. Здесь никогда всё задуманное не получается исполнить. Есть же бюджет, от которого надо отталкиваться. Херсли будет играть, но не за те деньги, которые он зарабатывал в Санкт-Петербурге. С Хохлачёвым в СКА была другая ситуация, там он то попадал в состав, то не попадал. В «Спартаке» он — лидер команды и на своём месте.



Будем идти постепенно. Шаг за шагом. Очень много команд с хорошими составами. Но вот вам простой пример — «Сент-Луис». Команда в середине сезона была последней, а потом выиграла Кубок Стэнли. Каждый может выиграть. От многих факторов зависит — скамейка, травмы, как команда входит в плей-офф, физическое состояние», — приводит слова Знарка официальный сайт клуба.

«Спартак» переманивает игроков из СКА. Знарок намерен построить топ-клуб Швед Патрик Херсли поможет красно-белым при игре в большинстве. Главный тренер спартаковцев Олег Знарок будет доволен.