«Адмирал» обыграл чешский клуб в товарищеском матче
«Адмирал» провёл товарищескую игру с клубом «Верва Литвинов», которая прошла в Чехии. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу команды Сергея Светлова.
«Моряки» вышли вперёд в концовке первого периода после того, как Маркус Юнг реализовал двойной численный перевес. Во втором игровом отрезке хозяева восстановили равновесие стараниями Виктора Хюбля. В третьем периоде Денис Вихарев и Олег Ломако обеспечили дальневосточной команде преимущество в две шайбы, на что «Верва Литвинов» ответил голами Хюбля и Адама Яношика. «Адмирал» вырвал победу, забросив решающую шайбу за две минуты до финальной сирены — отличился Василий Стрельцов.
«Адмирал» начнёт новый сезон в КХЛ выездным матчем с «Барысом» (3 сентября).
Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Верва Литвинов
Литвинов
3 : 4
0:1, 1:0, 2:3
Адмирал
Владивосток
0:1 – Юнг (Бакош) – 15:24 (5x3), 1:1 – Хюбль (Лукеш, Яношик) – 39:43 (5x5), 1:2 – Вихарев (Бакош, Юнг) – 40:17, 1:3 – Ломако (Стрельцов, Стрельцов) – 40:52 (5x5), 2:3 – Хюбль (Гелт) – 43:14 (5x5), 3:3 – Яношик (Кубат, Лукеш) – 50:56 (5x3), 3:4 – Стрельцов (Стрельцов, Юнг) – 58:26 (5x5)
- 18 августа 2019
-
20:14
-
20:01
-
19:28
-
19:18
-
18:49
-
18:33
-
18:13
-
17:45
-
17:24
-
17:12
-
16:49
-
16:35
-
16:29
-
16:13
-
15:56
-
15:32
-
15:02
-
14:32
-
14:22
-
13:45
-
13:15
-
13:05
-
12:40
-
12:16
-
12:02
-
11:45
-
11:20
-
11:05
-
10:41
-
10:20
-
10:09
-
09:46
-
09:30
-
09:10
-
08:50
Партнерский контент