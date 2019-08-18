Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Адмирал» обыграл чешский клуб в товарищеском матче

«Адмирал» обыграл чешский клуб в товарищеском матче
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» провёл товарищескую игру с клубом «Верва Литвинов», которая прошла в Чехии. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу команды Сергея Светлова.

«Моряки» вышли вперёд в концовке первого периода после того, как Маркус Юнг реализовал двойной численный перевес. Во втором игровом отрезке хозяева восстановили равновесие стараниями Виктора Хюбля. В третьем периоде Денис Вихарев и Олег Ломако обеспечили дальневосточной команде преимущество в две шайбы, на что «Верва Литвинов» ответил голами Хюбля и Адама Яношика. «Адмирал» вырвал победу, забросив решающую шайбу за две минуты до финальной сирены — отличился Василий Стрельцов.

«Адмирал» начнёт новый сезон в КХЛ выездным матчем с «Барысом» (3 сентября).

Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Верва Литвинов
Литвинов
3 : 4
0:1, 1:0, 2:3
Адмирал
Владивосток
0:1 – Юнг (Бакош) – 15:24 (5x3), 1:1 – Хюбль (Лукеш, Яношик) – 39:43 (5x5), 1:2 – Вихарев (Бакош, Юнг) – 40:17, 1:3 – Ломако (Стрельцов, Стрельцов) – 40:52 (5x5), 2:3 – Хюбль (Гелт) – 43:14 (5x5), 3:3 – Яношик (Кубат, Лукеш) – 50:56 (5x3), 3:4 – Стрельцов (Стрельцов, Юнг) – 58:26 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент