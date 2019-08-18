«Адмирал» обыграл чешский клуб в товарищеском матче

«Адмирал» провёл товарищескую игру с клубом «Верва Литвинов», которая прошла в Чехии. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу команды Сергея Светлова.



«Моряки» вышли вперёд в концовке первого периода после того, как Маркус Юнг реализовал двойной численный перевес. Во втором игровом отрезке хозяева восстановили равновесие стараниями Виктора Хюбля. В третьем периоде Денис Вихарев и Олег Ломако обеспечили дальневосточной команде преимущество в две шайбы, на что «Верва Литвинов» ответил голами Хюбля и Адама Яношика. «Адмирал» вырвал победу, забросив решающую шайбу за две минуты до финальной сирены — отличился Василий Стрельцов.

«Адмирал» начнёт новый сезон в КХЛ выездным матчем с «Барысом» (3 сентября).