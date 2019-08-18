Знарок прокомментировал работу арбитра в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о работе арбитра в товарищеском матче с московским «Динамо» (2:0).



«О чём говорил с арбитрами? Позавчера к нам приезжал Алексей Анисимов и рассказывал новые правила, показывал видео, объяснял нюансы. Если он нам показывал какие-то моменты, значит, и судьи должны об этом знать. Я понимаю, что не всё будет получаться и с нашей, и с их стороны, но пропускать такие моменты, как сегодня, нельзя. Ну один раз, ну два, а тут третий раз.



Я, честно сказать, пока ещё даже сам не разобрался. Но, думаю, сложности будут у вратарей. Сегодня мы играли в конце встречи в большинстве, и был момент, когда вратарь вышел и сыграл за воротами. Нам рассказывали, что так играть нельзя. Я вот по этому моменту и разговаривал с судьей. Арбитр сказал, что понадеялся на второго судью. Ещё момент: сегодня Гончарова ударили по ногам, он мог даже травму получить, а судья мне сказал, что его били по клюшке, а не по ногам», — цитирует Знарка официальный сайт «Спартака».

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