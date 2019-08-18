Беспалов: бегай я вчера кросс, как «Динамо», сегодня с нулём бы не ушёл
Голкипер «Спартака» Никита Беспалов поделился мнением о товарищеском матче с московским «Динамо» (2:0).
«Хорошую игру провели и одержали важную для нас победу. Но не стоит забывать, что это всего лишь предсезонный матч и не надо на него делать ставки. Все команды сейчас находятся в разной физической форме — у кого-то тяжёлая предсезонка была, у кого-то наоборот. Если бы мы вчера бегали кросс, как «Динамо», я бы сегодня с нулём не ушёл», — приводит слова Беспалова официальный сайт КХЛ.
«Спартак» дважды огорчил бело-голубых в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счёт записал Андрей Кутейкин, и счёт 2:0 сохранился вплоть до финальной сирены.
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