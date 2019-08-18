Вудкрофт: легионеры минского «Динамо» отработали уверенно

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче за третье место на Кубке Салея.



«Поздравляю «Неман» с хорошей игрой. Нас же результат, естественно, разочаровал. У команды были короткие хорошие отрезки, но мы просили действовать акцентировано все 60 минут: работать по схеме, поддерживать темп. А увидели только отрезки, которые не позволили заслужить победу.



Что ж, это был хороший опыт для всех нас: команды, тренерского штаба. Смогли присмотреться к игрокам и сочетаниям. Постараемся вынести из турнира позитив и работать над улучшением проблемных моментов.



Энрот не так давно с нами, ему сейчас очень нужна практика с прицелом на стартовый матч чемпионата КХЛ 2 сентября. И он её вполне здесь получил.



Как оценю работу легионеров? Вчера был аналогичный вопрос, сегодня будет аналогичный ответ: иностранцы недавно присоединились к команде, некоторые ещё не успели адаптироваться даже к часовым поясам. А здесь ещё новая команда, новая система. Так что пока назову их работу уверенной. Понятно, что это не пик, но, надеюсь, он впереди. Пока же — примерно ожидаемо», — цитирует Вудкрофта официальный сайт минского «Динамо».

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