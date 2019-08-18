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Владелец «Нью-Джерси»: у нас нет иной цели, нежели постоянно бороться за кубок

Владелец «Нью-Джерси»: у нас нет иной цели, нежели постоянно бороться за кубок
Хоккей / НХЛ 0

Владелец «Нью-Джерси Дэвилз» Джош Харрис оценил выбор на драфте под первым номером нападающего Джека Хьюза.

«Приход Джека — очередное подтверждение того, что «Нью-Джерси» стремится вернуться в элиту НХЛ. Как мы всегда и говорили, у нас нет иной цели, нежели постоянно сражаться за Кубок Стэнли и в конце концов его выиграть», — приводит слова Харриса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хьюз стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером. До него этой чести удостаивались Брайан Лоутон (1983 год), Майк Модано (1988), Брайан Берард (1995), Рик Дипьетро (2000), Эрик Джонсон (2006), Патрик Кейн (2007) и Остон Мэттьюс (2016).

Помимо Хьюза в межсезонье состав «дьяволов» пополнили защитник Пи Кей Суббэн, а также форварды Никита Гусев и Уэйн Симмондс.

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