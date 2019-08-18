Алексеев: «Динамо» провалило начало матча, а потом «Спартак» закрылся

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев прокомментировал поражение со счётом 0:2 в товарищеском матче со «Спартаком».



«Начало матча, конечно, провалили. Две смены буквально и сразу два гола. После этого соперник закрылся, было тяжело, не смогли ничего забыть. Будем тренироваться, чтобы лучше играть», — сказал Алексеев в интервью клубному телевидению.



«Спартак» дважды огорчил бело-голубых в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счёт записал Андрей Кутейкин, и счёт 2:0 сохранился вплоть до финальной сирены.

В прошлом сезоне «Динамо» под руководством Владимира Крикунова обыграло в первом раунде плей-офф «Йокерит» со счётом 4-2, после чего проиграло в пяти матчах будущему чемпиону — ЦСКА.