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Алексеев: «Динамо» провалило начало матча, а потом «Спартак» закрылся

Алексеев: «Динамо» провалило начало матча, а потом «Спартак» закрылся
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев прокомментировал поражение со счётом 0:2 в товарищеском матче со «Спартаком».

«Начало матча, конечно, провалили. Две смены буквально и сразу два гола. После этого соперник закрылся, было тяжело, не смогли ничего забыть. Будем тренироваться, чтобы лучше играть», — сказал Алексеев в интервью клубному телевидению.

«Спартак» дважды огорчил бело-голубых в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счёт записал Андрей Кутейкин, и счёт 2:0 сохранился вплоть до финальной сирены.

В прошлом сезоне «Динамо» под руководством Владимира Крикунова обыграло в первом раунде плей-офф «Йокерит» со счётом 4-2, после чего проиграло в пяти матчах будущему чемпиону — ЦСКА.

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