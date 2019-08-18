Миронов: на каждый матч нужно выходить, как на игру регулярного чемпионата

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал результат контрольного матча со «Спартаком» (0:2).



«Осталось три-четыре игры провести, и мы уже сезон начинаем. А так каждое поражение можно списать на предсезонку. Я считаю, что команда должна на каждую игру выходить так, словно это регулярный чемпионат», — сказал Миронов в интервью клубному телевидению.

«Спартак» дважды огорчил бело-голубых в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счёт записал Андрей Кутейкин, и счёт 2:0 сохранился вплоть до финальной сирены.



В прошлом сезоне «Динамо» под руководством Владимира Крикунова обыграло в первом раунде плей-офф «Йокерит» со счётом 4-2, после чего проиграло в пяти матчах будущему чемпиону — ЦСКА.