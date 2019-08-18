Стрельцов — об удалениях: не знаю, что со мной происходит, совершаю глупости

Нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов подвёл итог товарищеского матча с «Вервой Литвинов» (4:3).



«Впечатления хорошие, потому что выиграли. Играть было очень тяжело, как и всегда это бывает сразу с дороги. Дворец душный, очень жарко было. Тем не менее, и в таких условиях надо уметь играть, хорошо, что выиграли.



Перед третьим периодом в раздевалке был стандартный разговор, как и всегда. Неприятно пропускать в раздевалку, но мы собрались. Первое звено отличилось сразу в первой смене — активно начали, ну а потом мы поддержали — удачно получилось!



Ненужные удаления? Да согласен, очень ненужное было моё удаление, сам виноват перед командой, оставил ребят в формате «3 на 5». Не знаю, что со мной происходит, видимо, эмоции перехлестывают, совершаю глупые ошибки. Буду работать над собой, чтобы исключить удаления и не подводить команду.



Сам же и исправился? Да, там вначале Угольников бросил, шайба отскочила брату, он её набросил, а у меня получилось подставить — рикошет и гол. Можно сказать — отмазался за тот гол, который я привёз. Хорошо, что исправился, а мы победили!» — приводит слова Стрельцова пресс-служба «Адмирала».

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