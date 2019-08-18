Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Нью-Джерси»: Симмондс отдаёт всего себя без остатка

Генменеджер «Нью-Джерси»: Симмондс отдаёт всего себя без остатка
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал заключение контракта с нападающим Уэйном Симмондсом. Хоккеист подписал договор на один сезон.

«Мои команды часто выходили на лёд против Симмондса, и я всегда испытывал огромное уважение к его игре. Он каждый раз отдаёт всего себя без остатка. Теперь у нас будет больше опций, особенно в большинстве», — приводит слова Шеро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

30-летний Симмондс в этом году считался одним из главных действующих лиц дедлайна. В 62 матчах сезона за «Филадельфию Флайерз» форвард набрал 27 (16+11) баллов при показателе полезности "-20" и 90 минутах штрафа. В феврале 2019 года Уэйн был обменян в «Нэшвилл», где сыграл неудачно. В 17 играх регулярки он забил один гол и сделал две голевые передачи. В плей-офф провёл всего две игры, в которых очков не набрал.

Уэйн Симмондс перешёл в «Нью-Джерси» и получит $ 5 млн за сезон
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент