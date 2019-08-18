Генменеджер «Нью-Джерси»: Симмондс отдаёт всего себя без остатка

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал заключение контракта с нападающим Уэйном Симмондсом. Хоккеист подписал договор на один сезон.



«Мои команды часто выходили на лёд против Симмондса, и я всегда испытывал огромное уважение к его игре. Он каждый раз отдаёт всего себя без остатка. Теперь у нас будет больше опций, особенно в большинстве», — приводит слова Шеро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



30-летний Симмондс в этом году считался одним из главных действующих лиц дедлайна. В 62 матчах сезона за «Филадельфию Флайерз» форвард набрал 27 (16+11) баллов при показателе полезности "-20" и 90 минутах штрафа. В феврале 2019 года Уэйн был обменян в «Нэшвилл», где сыграл неудачно. В 17 играх регулярки он забил один гол и сделал две голевые передачи. В плей-офф провёл всего две игры, в которых очков не набрал.

Уэйн Симмондс перешёл в «Нью-Джерси» и получит $ 5 млн за сезон