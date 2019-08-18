Генменеджер «Нью-Джерси»: Симмондс отдаёт всего себя без остатка

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал заключение контракта с нападающим Уэйном Симмондсом. Хоккеист подписал договор на один сезон.
«Мои команды часто выходили на лёд против Симмондса, и я всегда испытывал огромное уважение к его игре. Он каждый раз отдаёт всего себя без остатка. Теперь у нас будет больше опций, особенно в большинстве», — приводит слова Шеро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
30-летний Симмондс в этом году считался одним из главных действующих лиц дедлайна. В 62 матчах сезона за «Филадельфию Флайерз» форвард набрал 27 (16+11) баллов при показателе полезности "-20" и 90 минутах штрафа. В феврале 2019 года Уэйн был обменян в «Нэшвилл», где сыграл неудачно. В 17 играх регулярки он забил один гол и сделал две голевые передачи. В плей-офф провёл всего две игры, в которых очков не набрал.
- 18 августа 2019
-
23:59
-
23:47
-
22:49
-
22:30
-
21:56
-
21:30
-
20:58
-
20:14
-
20:01
-
19:28
-
19:18
-
18:49
-
18:33
-
18:13
-
17:45
-
17:24
-
17:12
-
16:49
-
16:35
-
16:29
-
16:13
-
15:56
-
15:32
-
15:02
-
14:32
-
14:22
-
13:45
-
13:15
-
13:05
-
12:40
-
12:16
-
12:02
-
11:45
-
11:20
-
11:05