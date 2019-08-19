Назаров: победы «Сент-Луиса» и сборной Финляндии дали КХЛ позитивный сигнал

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал постепенный переход КХЛ на канадский формат площадок.
«Считаю решение КХЛ по переходу на канадский формат площадок своевременным и перспективным. В плюсе от этого будут не только болельщики, которые увидят более эффектный и интенсивный хоккей, но и сами игроки. На маленьких площадках нужно еще более быстро мыслить и принимать решения, это даст новый импульс всей отечественной школе хоккея. Кстати, полтора года назад мы в Нижнекамске были инициаторами перехода на новый формат льда, в свое время такие идеи возникали у нас и в Чехове. Теперь в этом направлении пошли многие другие клубы.
Лига, на мой взгляд, станет плотнее, ведь маленький лёд дает дополнительные преимущества рабочим, среднебюджетным, тренерским командам, которые правильно прошли предсезонный период и показывают активный хоккей. Как ни странно это прозвучит, но недавние победы „Сент-Луиса“ в НХЛ и сборной Финляндии на чемпионате мира дали позитивный сигнал и для КХЛ. Они показали, что команды среднего уровня за счет агрессивной, силовой игры, привлечения молодёжи, правильно выстроенной тренерской работы способны добиваться максимального результата.
В КХЛ, где есть три-четыре топ-клуба, нам крайне важно нарастить группу команд, которые составят грандам конкуренцию. На мой взгляд, уменьшение площадок и использование козырей „Сент-Луиса“, а также финской сборной позволит увеличить плотность нашей лиги», — цитирует тренера Russia-Hockey.ru.
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