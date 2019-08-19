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Барбашёв: Берюбе — очень здоровый внешне, с ним не стоит шутить

Барбашёв: Берюбе — очень здоровый внешне, с ним не стоит шутить
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мнением о работе с главным тренером клуба Крэйгом Берюбе.

«Что привнёс в команду Берюбе? Хороший вопрос. Точно ответить на него не могу. Просто это тот тренер, который доверяет всем нам. Со всеми игроками общается один на один. Это очень приятно. Крэйг — реально хороший тренер. Характер тафгая, конечно, проявляется. И по нему видно — он очень здоровый внешне. Во время игры Крэйг постоянно кричит на скамейке. А в остальном это очень добрый человек, но думаю, что с ним не стоит шутить.

У меня всегда было желание играть за сборную. Это такая гордость выступать за свою страну. Но в прошлом году у меня была травма, поэтому не смог сыграть за национальную команду. В этом году мы дошли до финала Кубка Стэнли, поэтому вопрос сам собой отпадал. Не знаю, что сказать по следующему году. Конечно, надеюсь снова дойти с «Сент-Луисом» до финала. Но, с другой стороны, давно хочется поиграть и за сборную», — цитируют игрока «Известия».

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