Владимир Тарасенко показал Кубок Стэнли в Новосибирске

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко привёз выигранный Кубок Стэнли в Новосибирск. Форвард презентует трофей вместе с отцом и дедушкой.
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В минувшем регулярном чемпионате Тарасенко провёл 76 матчей и набрал 67 (33+34) очков. В плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков в 26 матчах. Тарасенко стал первым воспитанником «Сибири», выигравшим Кубок Стэнли.
В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.
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