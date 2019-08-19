Шеро — о приобретении Суббэна: Холл поддержал идею, иначе не знаю, что делал бы

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал приобретение защитника Пи Кея Суббэна.



«Я всегда был большим поклонником Пи Кея. Бесспорно, он очень известен в связи со своей общественной жизнью вне льда, но он настоящий спортсмен, который хочет выигрывать всегда и везде. Он еще не поднимал над головой Кубок Стэнли, и, я думаю, это его чувство голода по большим победам нам поможет. Даже не знаю, что бы я делал, если б Тейлор Холл не поддержал этот трейд», – цитирует функционера официальный сайт лиги.



Напомним, недавно Суббэн был признан самым переоценённым хоккеистом по версии игроков НХЛ. В пятёрку самых переоценённых игроков вошли также нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне (9% голосов), защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад (6%), экс-защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дион Фанёф (4%) и защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон (4%).



Этот «дьявол» Суббэн. Кто выиграл от обмена суперзвезды? На Восточном берегу стало веселее.