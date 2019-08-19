Нападающий Мюттюнен перешёл в «Йокерит»

Нападающий Матиас Мюттюнен перешёл в финский хоккейный клуб «Йокерит», информирует официальный сайт команды из Хельсинки. 29-летний центральный форвард поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем сезоне финский хоккеист защищал цвета рижского «Динамо». В регулярном чемпионате Мюттюнен принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 10 (8+2) баллов при показателе полезности "-15" и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 14 минут за матч.



Напомним, в прошедшем сезоне «Йокерит» занял четвёртое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф финская команда выступила неудачно, проиграв в первом раунде московскому «Динамо» (2-4).