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Нападающий Мюттюнен перешёл в «Йокерит»

Нападающий Мюттюнен перешёл в «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Матиас Мюттюнен перешёл в финский хоккейный клуб «Йокерит», информирует официальный сайт команды из Хельсинки. 29-летний центральный форвард поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

В прошедшем сезоне финский хоккеист защищал цвета рижского «Динамо». В регулярном чемпионате Мюттюнен принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 10 (8+2) баллов при показателе полезности "-15" и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 14 минут за матч.

Напомним, в прошедшем сезоне «Йокерит» занял четвёртое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф финская команда выступила неудачно, проиграв в первом раунде московскому «Динамо» (2-4).

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