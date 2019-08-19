Пономарёв: «Крылья Советов» попали в финансовую зависимость от «Спартака»

Нападающий юниорской сборной России U18 Василий Пономарёв рассказал, что не обижается на «Крылья Советов», откуда он уезжает в CHL.



«На «Крылья» никакой обиды нет. Я заезжал в клуб несколько дней назад. Меня там все с огромным удовольствием поздравили. Мне понравилось, что на встрече присутствовали практически всё руководство, за исключением Алексея Алексеевича Морозова. Я правда не держу обиды на «Крылья Советов». Там получилась интересная ситуация. Сейчас «Крылья» попали в финансовую зависимость «Спартака» и теперь все переходы должны согласовываться с их руководством. В этой ситуации уже не «Крылья Советов» руководили мной и решали уходить мне или нет. Получается, что я договаривался о том, что уйду бесплатно с руководством «Крыльев», а после того, как «Спартак» вложил в клуб определённый капитал, руководство «Спартака» уже имеет большую власть над клубом, чем само руководство «Крыльев Советов».



Я ни капли не расстроен. Всё, что не делается – всё к лучшему. Значит так должно было быть. Я даже благодарен «Спартаку» за то, что они вложились в мою бывшую команду, дали жизнь клубу. Потому что, если бы не «спартаковские» деньги, то «Крылья Советов» снова, возможно, могли бы прекратить выступление на уровне МХЛ. Я очень рад за них» и всегда буду наблюдать за клубом, который дал мне толчок в жизни», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

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