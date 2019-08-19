Белорусский хоккеист — Паре: в Орше лёд лучше, чем на канадских озёрах

Форвард «Юности» Кирилл Брикун поделился впечатлениями от победы на Кубке Салея и ответил на критику форварда минского «Динамо» Франсиса Паре, недовольного качеством льда.
«Оба матча были непростые. У «Немана» тоже хорошая команда, хорошо двигается. В Молодечно много молодых и задорных – бегут, бьют, бросают. Конечно, в финале была повышенная ответственность. Но каждая игра на таком турнире важна, как в плей-офф. Нужно выкладываться на максимуме в каждой смене.
Атмосфера праздника чувствовалась. Отличная организация, отличные болельщики в Орше. Условия здесь лучше, чем на канадских озерах. И нашим болельщикам тоже спасибо за поддержку. Вообще все фанаты здорово поддерживали свою любимую команду – они устроили классный праздник. Он удался», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.
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