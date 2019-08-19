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Коннор — об отсутствии контракта с «Виннипегом»: никто не хочет пропускать сборы

Коннор — об отсутствии контракта с «Виннипегом»: никто не хочет пропускать сборы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Кайл Коннор поделился мнением о ситуации со своим контрактом. Форвард, находящийся в статусе ограниченного свободного агента, пока не может договориться о новом соглашении с клубом.

«Наши с Лайне контракты? Никто из хоккеистов не хочет пропустить хотя бы день в тренировочном лагере. Без этой подготовки, занятий с партнерами будет очень тяжело. Так что наша цель однозначно заключается в том, чтобы подписать контракт до сборов», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В прошедшем регулярном чемпионате 22-летний форвард принял участие в 82 матчах, набрав 66 (32+34) очков при показателе полезности "-7". В шести играх плей-офф Коннор набрал 5 (3+2) очков.

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