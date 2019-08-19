Пономарёв: я мог бы уже играть на уровне КХЛ, тянул бы третье-четвёртое звено

Нападающий юниорской сборной России U18 Василий Пономарёв рассказал, что мог бы играть в основном составе клубов КХЛ. Напомним, форвард решил отправиться в Северную Америку.



«Мой экс-одноклубник Никишин играл в первой паре „Спартака“? Моя сильная сторона – мышление, скорость и правильность принятия решения. Я думаю, я мог бы уже играть со взрослыми на уровне КХЛ. Если у меня будет возможность, думаю, ещё смогу показать себя на высшем уровне. Мое мнение – да, я бы смог. Третье-четвёртое звено я бы тянул бы за собой так же, как и звено с Саней Пашиным и Пашей Тютневым. Я бы сделал всё, чтобы мои партнёры забивали и показывал хорошую игру в обороне.



А за Александра Никишина я очень рад. В прошлом году мы были одними из самых молодых в команде, сидели вместе в раздевалке и в автобусе и так схватились, что до сих пор общаемся. Он до сих пор остаётся моим другом», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

«Мой переход в клуб КХЛ согласовывали уже не «Крылья», а «Спартак» Василий Пономарёв – о победе на Глинке, матче с канадцами, уходе из «Крыльев» и будущих планах.