Новый клубный бренд «Ак Барса» — телефонный код Казани

Хоккейный клуб «Ак Барс» представил новую концепцию – «843», информирует официальный сайт казанской команды.
«Ак Барс» – один из символов Татарстана, задача клуба – следовать за развитием республики и быть новатором в своей сфере. Казань первой в КХЛ переходит на новый формат взаимодействия с аудиторией, чтобы стать современнее, технологичнее и привлекательнее. 843 – телефонный код Казани, самые популярные и узнаваемые цифры в городской среде. Новая концепция станет брендом «Ак Барса» – комбинация 843 появится на всех графических элементах клубной айдентики, специальной линейке атрибутики и обновлённой форме команды. Код 843 найдёт своё место в мобильном приложении и на обновлённом официальном сайте клуба.
Сочетание трёх цифр Казани будет следовать за «Ак Барсом» постоянно, чтобы через время стать тождественным названию города и имени клуба. «Ак Барс» = 843 = Казань», — указано на сайте клуба.
Посмотреть видео можно на YouTube.
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