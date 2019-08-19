«Автомобилист» отправился на Кубок ЛЖД без Дацюка и Голышева

Екатеринбургский «Автомобилист» отправился в Ригу на Кубок Латвийской железной дороги, информирует официальный сайт команды.



В Латвию команда отправилась в следующем составе:



вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;



защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Иван Вишневский, Ефим Гуркин, Фёдор Беляков, Никита Трямкин, Алексей Василевский;



нападающие: Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Евгений Мозер, Александр Протапович, Илья Захаров.



Даниил Валитов находится в расположении молодёжной сборной, Павел Дацюк остался в Екатеринбурге готовиться по индивидуальной программе, Анатолий Голышев восстанавливается после травмы.