В Ташкенте люди в хоккейной форме гуляют по городу и покупают арбузы

В Ташкенте люди в хоккейной форме гуляют по городу и покупают арбузы. Люди в хоккейной форме также заходят в супермаркеты и другие людные места города. Напомним, в Ташкенте появился хоккейный клуб «Хумо», который будет выступать в ВХЛ.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



В основе концепции эмблемы клуба из Узбекистана – образ мифической птицы «Хумо», которая, согласно древним преданиям, является эталоном справедливости и свободы, приносит счастье и удачу. В сезоне-2019/20 «Хумо» будет выступать в Высшей хоккейной лиге под руководством главного тренера Евгения Попихина.



В качестве фарм-клуба команды будет выступать клуб с аналогичным названием, который следующий сезон проведёт в чемпионате Казахстана.