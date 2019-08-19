В Ташкенте люди в хоккейной форме гуляют по городу и покупают арбузы
В Ташкенте люди в хоккейной форме гуляют по городу и покупают арбузы. Люди в хоккейной форме также заходят в супермаркеты и другие людные места города. Напомним, в Ташкенте появился хоккейный клуб «Хумо», который будет выступать в ВХЛ.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В основе концепции эмблемы клуба из Узбекистана – образ мифической птицы «Хумо», которая, согласно древним преданиям, является эталоном справедливости и свободы, приносит счастье и удачу. В сезоне-2019/20 «Хумо» будет выступать в Высшей хоккейной лиге под руководством главного тренера Евгения Попихина.
В качестве фарм-клуба команды будет выступать клуб с аналогичным названием, который следующий сезон проведёт в чемпионате Казахстана.
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