Защитник «Сибири» Демидов выбыл на три месяца

Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела, информирует официальный сайт новосибирской команды.



Сегодня, 19 августа, хоккеист прошел углубленное медицинское обследование, которое показало, что для возвращения на лёд ему понадобится три месяца. Таким образом, за две недели до старта сезона «Сибирь» потеряла одного из ведущих защитников.



23-летний защитник в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 47 встречах, записав на свой счёт 25 (10+15) баллов при показателе полезности ""+5" и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч.