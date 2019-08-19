«Йокерит» показал форму на сезон-2019/20
Финский хоккейный клуб «Йокерит» показал форму, в которой будет играть в сезоне-2019/20, информирует официальный «твиттер» команды из Хельсинки. Напомним, новый сезон стартует в Континентальной хоккейной лиге 1 сентября встречей действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА и хоккейного клуба «Авангард».
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
В прошедшем сезоне финская команда вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию с московским «Динамо» со счётом 2-4. Финны выступают в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/15 и ни разу не оставались за бортом плей-офф. Максимальное достижение «Йокерита» — выход во второй раунд плей-офф.
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