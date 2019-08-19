Варламов: против команд Тротца всегда очень тяжело играть

Голкипер Семён Варламов, подписавший четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», поделился мнением о главном тренере клуба Барри Тротце.
«Против команд, которые он тренирует, всегда очень тяжело играть. Любой, кто противостоит команде Барри Тротца, столкнётся с проблемами, потому что все его команды очень хорошо обороняются. Они всегда действуют максимально плотно перед своими воротами», — приводит слова Варламова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Семён Варламов в минувшем сезоне выступал за «Колорадо» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру. Впоследствии россиянин проиграл борьбу за место первого номера Филиппу Грубаэуру. Перед тем как оказаться в «Колорадо», Варламов на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ провёл 448 матчей.
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