Варламов: против команд Тротца всегда очень тяжело играть

Голкипер Семён Варламов, подписавший четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», поделился мнением о главном тренере клуба Барри Тротце.



«Против команд, которые он тренирует, всегда очень тяжело играть. Любой, кто противостоит команде Барри Тротца, столкнётся с проблемами, потому что все его команды очень хорошо обороняются. Они всегда действуют максимально плотно перед своими воротами», — приводит слова Варламова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Семён Варламов в минувшем сезоне выступал за «Колорадо» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру. Впоследствии россиянин проиграл борьбу за место первого номера Филиппу Грубаэуру. Перед тем как оказаться в «Колорадо», Варламов на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ провёл 448 матчей.

Sportsnet: контракт Варламова с «Айлендерс» — ужасная ошибка руководства клуба